【逃犯條例】台灣陸委會：不排除香港會有難民問題 (22:15)

台灣立法委員及在台香港學生近日呼籲台灣政府修法，為受迫害港人提供政治庇護。邱垂正今日（13日）在例行記者會上被問及政府如何研判香港情勢、未來會否接納「難民」等問題時，他表示不排除香港在《逃犯條例》通過後會有難民問題。

邱垂正指出，現行的「香港澳門關係條例」第18條明文保障，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。他又說，港人到台灣門檻一向較低，而台灣政府亦正在盤點相關機制，屆時將以個案方式協助尋求政治庇護的香港民眾。

對於倘若香港再度爆發武裝鎮壓，或受迫害港人向台北經濟文化辦事處求援或尋求庇護，駐館會否提供協助，邱垂正回應說，會在符合香港法律的前提下、在職權範圍內，盡力提供協助。

（中央社）

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