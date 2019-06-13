造謠華為內部「有美國間諜被抓」　3網民涉尋釁滋事被捕 (16:35)

上周三（5日），一則宣稱「華為內部抓了一批美國間諜，包括公司高管」，並指名道姓提及華為消費者業務手機產品線總裁何剛「被抓」的消息在微信朋友圈熱傳。何剛隨即在自己的微信朋友圈闢謠，寫道：「多事之秋，謠言遍地」；何剛的個人微博也同時發布了當日他在華為上海研究所錄製的一段講述5G網絡能有多快的視頻。

對於網上的不實信息，華為向警方報案。警方公布，經查證，謠言信息最早由吳×（男，48歲，廣東深圳人）在微信群中傳播。在擴散過程中，倪×（男，51歲，廣東東莞人）曾作加工，再在微信群中傳播。新浪微博網絡大V韓××（男，52歲，北京人）轉發謠言，致使謠言信息進一步擴散發酵。

吳×、倪×、韓××3人因涉嫌尋釁滋事，分別在深圳、東莞和北京被捕。吳×供述，他編造謠言目的是為了炫耀自己的信息獲取能力，增加在好友中的談資，遂把謠言發表在從事電子通訊行業的同學微信群中。倪×因其所在公司是華為供應商，對華為動態較為關注，看到相關謠言後，倪猜測被抓者為華為高層，遂將謠言加工後發送至微信群。而韓××看到相關謠言後，未經查證就轉發至多個微信群中，後發現屬謠言，韓××已主動在微信群中致歉闢謠。

對於3人的行為，3地警方根據《治安管理處罰法》相關規定，對吳×行政拘留10日，對倪×行政拘留3日；對韓××則予以教育訓誡。

（中央政法委微信公號「長安劍」）

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