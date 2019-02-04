國台辦：美議員不要向「台獨」釋放錯誤信號　台禁各界赴海峽論壇開歷史倒車 (15:34)

安峰山又表示，當前台海形勢複雜嚴峻，美方應慎重妥善處理涉台問題，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，同時也正告民進黨當局，不要低估大陸方面捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，任何挾洋自重、破壞兩岸關係的企圖和行徑必將遭到失敗，最終只會自食惡果。

安峰山還表示，已有超過一萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加海峽論壇，規模超過以往歷屆，充分說明海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，受到廣大台灣民眾的普遍肯定和廣泛歡迎，形容兩岸同胞的骨肉天親是割捨不斷的，認為加強兩岸交流合作是兩岸同胞的共同願望，具有強大而深厚的民意基礎。

針對民進黨當局禁止台灣各界赴海峽論壇，安峰山稱：「無理阻撓暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態，影響不了海峽論壇的成功舉辦。我們也奉勸民進黨當局，不要逆時代潮流，開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，損害台灣同胞的利益，否則只會遭到兩岸同胞的共同唾棄。」

（澎湃新聞）

其他報道︰《紐時》反猶風波 停登政治漫畫 漫畫家無奈：社交網充斥「道德暴徒」

其他報道︰特朗普徵稅挫華論 CNN批失實 逐條反駁 白宮無回應

其他報道︰中國貨「貼牌」避美關稅 越南嚴打