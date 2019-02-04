國台辦：美議員不要向「台獨」釋放錯誤信號　台禁各界赴海峽論壇開歷史倒車 (15:34)

國台辦發言人安峰山今日（12日）上午例行記者會上，回應日前美國參議院有人提出要邀請台灣總統蔡英文赴美國國會演講問題。安峰山稱，中國外交部已就此表明嚴正立場，美方個別人士屢次發表不負責任言論，嚴重違反了「一個中國」原則和中美三個聯合公報，對此中方堅決反對。
安峰山又表示，當前台海形勢複雜嚴峻，美方應慎重妥善處理涉台問題，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，同時也正告民進黨當局，不要低估大陸方面捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，任何挾洋自重、破壞兩岸關係的企圖和行徑必將遭到失敗，最終只會自食惡果。
安峰山還表示，已有超過一萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加海峽論壇，規模超過以往歷屆，充分說明海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，受到廣大台灣民眾的普遍肯定和廣泛歡迎，形容兩岸同胞的骨肉天親是割捨不斷的，認為加強兩岸交流合作是兩岸同胞的共同願望，具有強大而深厚的民意基礎。
針對民進黨當局禁止台灣各界赴海峽論壇，安峰山稱：「無理阻撓暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態，影響不了海峽論壇的成功舉辦。我們也奉勸民進黨當局，不要逆時代潮流，開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，損害台灣同胞的利益，否則只會遭到兩岸同胞的共同唾棄。」
（澎湃新聞）
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