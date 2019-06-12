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【逃犯條例】台灣政界紛紛抨擊一國兩制　國台辦：一國兩制成功舉世矚目 (15:29)

因應香港近日出現的反對修訂《逃犯條例》示威浪潮，台灣政界紛紛批評「一國兩制」，國台辦發言人安峰山在今日上午（12日）的例行記者會上，強調「一國兩制」是解決香港問題的最佳方案，「香港回歸祖國以來，保持了長期的繁榮穩定，『一國兩制』在香港的實踐取得了舉世矚目的成功，這是不可否認的一個客觀事實」。

安峰山又批評民進黨當局罔顧事實、顛倒黑白、蓄意詆毁「一國兩制」、破壞兩岸關係發展和別有用心，強調未來台灣實踐「一國兩制」會充分考慮台灣現況、聽取兩岸各界意見和照顧台灣同胞利益和感情。

另外，官方傳媒《人民日報》海外版今日刊登報道，當中引述民建聯、工聯會、教聯會等機構發言，稱香港各界支持特區政府依法修例，並批評反對修例者是勾結外國反華勢力針對修例發布恐嚇言論，製造社會衝突，阻擾立法會運作。

《環球時報》總編輯胡錫進亦以筆名「單仁平」發表評論員文章，稱中國社會比任何外部勢力更希望香港變好，絕大部分內地人都希望香港維持「一國兩制」，讓香港保持它以資本主義制度為基礎的獨特社會風貌，形容這樣香港「才有意思，值得內地人去看」。

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