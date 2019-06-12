【逃犯條例】台灣政界紛紛抨擊一國兩制　國台辦：一國兩制成功舉世矚目 (15:29)

因應香港近日出現的反對修訂《逃犯條例》示威浪潮，台灣政界紛紛批評「一國兩制」，國台辦發言人安峰山在今日上午（12日）的例行記者會上，強調「一國兩制」是解決香港問題的最佳方案，「香港回歸祖國以來，保持了長期的繁榮穩定，『一國兩制』在香港的實踐取得了舉世矚目的成功，這是不可否認的一個客觀事實」。