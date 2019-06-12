中國首個智能網聯汽車信息安全標準出爐 (14:39)

據有關方面指出，「規範」由中國汽車工業協會牽頭制定，由百度旗下的Apollo汽車信息安全實驗室研究推出，旨在基於風險轉化概率、風險可能計算和風險影響計算等多個評測模型，評測智能網聯汽車的汽車中央網關和移動終端等共計13個單元，最終對OTA安全、資料安全和網路安全等6大維度進行安全測評。

中國汽車工業協會副秘書長師建華表示，在政府和行業的推進下，智能網聯汽車的技術路線逐漸清晰，相關關鍵技術也得到了提升，尤其在環境感知技術、無線通訊技術、智能互聯技術和先進駕駛輔助技術等方面，在國際上已經可以同台競爭。

上周，工業和信息化部正式批復同意，由國汽（北京）智能網聯汽車研究院有限公司組建國家智能網聯汽車創新中心。該創新中心將聚集國內外高端專業人才等產業創新資源，以智能網聯汽車領域共性關鍵基礎技術研究、技術轉移擴散、首次商業化應用及創新公共服務為主要任務，支援並培育一批在智慧網聯汽車領域具有國際競爭力的企業。

（澎湃新聞）

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