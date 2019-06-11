北京規定高校教師不得損害黨權威 (21:53)

根據《意見》，損害國家利益、民族利益、人民利益、社會公共利益、教師形象和學校聲譽，或危害國家安全、違反法律法規及違背社會公序良俗、過失或故意泄露國家秘密或工作秘密；通過課堂、論壇、講座、信息網絡及其他渠道發表、轉發錯誤觀點，或編造散布虛假信息、不良信息，在學校進行宗教活動、傳播邪教和宣傳封建迷信等活動，均被納入教師師德失範行為。

另外，在工作時間炒股、經營微商、網上購物、玩遊戲等與工作無關事務；抄襲剽竊、篡改侵吞他人學術成果，偽造學術經歷；在招生、考試、推優、保研、就業及績效考核、崗位聘用、職稱評聘、評優評獎、助學助困等工作中徇私舞弊、弄虛作假等，也將會被處罰。

與該《意見》同時公布的還有《北京高校教師師德考核辦法》。據了解，師德考核結果被納入教職工年度考核，作為崗位聘用、職稱評定、職務晉升、工資晉級、幹部選任、申報人才計劃、申報科研項目、學習進修、評獎評優等工作中的重要依據。

高校教師師德失範行為一經判定，不得上訴。情節較輕者，將停止教學活動，以及取消其在評獎評優、職務晉升等方面的資格；情節較重則給予行政處分；情節嚴重、影響惡劣的，將依據《教師資格條例》報請市教委撤銷其教師資格。

（新京報）

其他報道：內地市政交通今年內實現260城通用一卡

其他報道：【中美角力】中方︰如有美中首腦會談消息 將及時發布

其他報道：微博搜索「香港加油」 結果「未予顯示」