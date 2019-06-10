官方證實《新京報》原社長戴自更被查 (17:56)

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中紀委監察委官網引述中共北京市紀委監委消息，證實了本報報道。戴自更現年56歲，浙江寧海人，曾任《光明日報》社編輯、駐新疆記者站記者、廣東記者站站長。2003年，《光明日報》與南方報業的《南方都市報》跨地區合辦《新京報》，他是創報元老並擔任社長。戴自更在內地新聞界很有人緣，口碑頗佳。戴自更任社長期間，《新京報》被譽為敢言媒體，多次頂住官方壓力刊發監督報道而獲得讚譽，但被宣傳管控部門視為異類。現在《新京報》已轉歸北京市委宣傳部管轄。

2017年8月，戴自更調任北京文投總經理。北京消息人士指出，這是當局將調查戴自更的信號。調職前，《新京報》曾刊發大幅報道，為身陷輿論漩渦的安邦集團原董事長、總經理吳小暉辯護，這曾被視為替安邦「洗地」。2018年5月，吳小暉因犯集資詐騙罪和職務侵佔罪等，數罪並罰被判刑18年。

有消息人士對本報表示，《新京報》是北京媒體中盈利能力最強的報紙，北京市有關部門、光明日報社及南方報業對其爭奪已久。戴自更調離後，北京市委巡視組去年曾赴新京報社。巡視組稱，該報黨委領導核心作用薄弱，不敢放手開展工作，存在大額資金使用未經黨委集體討論情况，以及黨委履行主體責任不實，紀委監督責任缺位，日常監督工作缺項漏項較多，仍有公款旅遊、鋪張浪費講排場等現象，亦存在報銷隨意、審批過程流於形式等問題。

消息人士稱，戴自更的親信、《新京報》傳媒執行總裁張學東，也於上月底被留置調查。張學東原是《新京報》房地產記者、編輯，2010年1月升任《新京報》房產事業部主任、《地產世界》雜誌主編；後升任新京報傳媒副總裁、執行總裁。

明報記者

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