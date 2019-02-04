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【逃犯條例．反修例遊行】韓國瑜盼港府做出讓港人放心決定　柯文哲：台灣人在看香港會變成怎樣 (15:58)

政府以台灣殺人案為由提出《逃犯條例》修訂，民陣昨（9日）發起反修例遊行，民陣稱103萬人參加。台灣數名政治人物今日（10日）回應遊行，其中已表態參加台灣總統大選國民黨初選的高雄市長韓國瑜，昨以「不知道、不曉得」回答記者提問，引起爭議；他今早透過高雄新聞局稱，期待港府會針對港人與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。

韓國瑜強調，絕大多數台灣民眾認為香港的「一國兩制」，不論成功或失敗都不適用於台灣，「我們雖然對民進黨執政沒有信心，但對台灣的民主與人民充滿信心」。

同屬國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘認為，香港「一國兩制」是失敗的，「這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因」，強調須維護台灣自由民主制度。

有意參選台灣總統的無黨派台北市長柯文哲稱，大陸政府處理香港問題時應「自己要想一下」，因為台灣人都在看香港最後會變成怎樣。被問到香港「一國兩制」成功與否，柯文哲未有正面回應，僅表示不用刻意惡言相向，「但（一國兩制）行不行，需要講嗎？大家都曉得」。

（ETtoday/自由時報）

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