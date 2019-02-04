【逃犯條例．反修例遊行】韓國瑜盼港府做出讓港人放心決定　柯文哲：台灣人在看香港會變成怎樣 (15:58)

韓國瑜強調，絕大多數台灣民眾認為香港的「一國兩制」，不論成功或失敗都不適用於台灣，「我們雖然對民進黨執政沒有信心，但對台灣的民主與人民充滿信心」。

同屬國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘認為，香港「一國兩制」是失敗的，「這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因」，強調須維護台灣自由民主制度。

有意參選台灣總統的無黨派台北市長柯文哲稱，大陸政府處理香港問題時應「自己要想一下」，因為台灣人都在看香港最後會變成怎樣。被問到香港「一國兩制」成功與否，柯文哲未有正面回應，僅表示不用刻意惡言相向，「但（一國兩制）行不行，需要講嗎？大家都曉得」。

（ETtoday/自由時報）

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