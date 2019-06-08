民進黨總統初選　蔡英文賴清德同稱「台灣是主權獨立國家」 (18:17)

這是民進黨總統初選的唯一一場政見辯論，設有現場提問環節，其間台灣公民陣線發起人賴中強問及，蔡英文與賴清德對台灣主權的立場和主張有何不同，以及兩人是否同意修改《國籍法》，明確界定只有台灣人民才是「我國國民」。

蔡英文回應指出，「中華民國、台灣是一個主權獨立的國家」，「只有2300萬（台灣）人才是這個國家的主人」，無論是否修改《國籍法》都不會改變這個事實。她強調自己執政3年來，最重要的工作就是確保台灣主權自主和獨立，強化國防，增加與其他國家交往並建構世界的支持，同時清楚拒絕一國兩制，「保護這個國家的主權是每一天要做的事情」。

賴清德同樣表示「台灣是一個主權獨立的國家，這個信念是台灣的共識」，處理兩岸的底線要講清楚，否則會再被中國大陸改變現狀。他強調台灣要站在民主價值底線裏面，共同抵抗共產勢力擴張，同時推動中國大陸民主化，這樣不僅可使台灣安全及維護台灣的主權和民主制度，亦對和平有幫助。

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