習近平出席中俄建交70周年大會：兩國關係迎來歷史時刻 (16:23)

位於莫斯科市中心的大劇院昨晚華燈閃爍，當地時間晚上8時45分許，習近平和普京一同步入會場。中俄各界約1600人出席紀念大會。普京首先致辭，表示俄中建交70年以來，兩個關係經歷了極不平凡的發展歷程。雙方相互支持和幫助，推動兩國關係至今天達到了歷史最高水平。普京說，俄中共同支持世界多極化，維護國際法及聯合國憲章宗旨和原則，推動形成以平等互利、合作共贏原則為基礎的國際新秩序。「我同習近平主席今天共同簽署並發表了聯合聲明，為俄中深化合作提出了更加宏偉的目標。俄方願同中方一道，為更好造福兩國人民而共同努力。」

隨後，習近平發表題為〈攜手努力，並肩前行，開創新時代中俄關係的美好未來〉的致辭。習近平說，今天，我們隆重慶祝中俄建交70周年，共同迎來兩國關係又一個歷史時刻。習近平強調，經過70年風雲變幻考驗，中俄關系愈加成熟、穩定、堅韌。「我和普京總統宣布發展中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，共同開啟中俄關係更高水平、更大發展的新時代。」

習近平指出，新時代的中俄關係，要以互信為基石，築牢彼此戰略依託，加大在涉及彼此核心利益問題上相互支持力度，牢牢把握中俄關係向前發展的戰略方向。同時攜手維護世界和平安寧，同國際社會一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序，推動世界多極化和國際關係民主化，共同建設更加繁榮穩定、公平公正的世界，攜手構建新型國際關係和人類命運共同體。

隨後，習近平和普京共同觀看「樂動中俄」人文交流主題活動短視頻，並欣賞由中俄兩國藝術家聯袂呈現的文藝演出。

習近平昨日開始為期3天的俄羅斯之旅，昨日除了與普京會晤及簽署「關於發展新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明」、「關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明」，兩國領導人也見證了雙方簽署23份經濟、投資、工業和教育領域合作文件。

（新華社／俄羅斯衛星通訊社）

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