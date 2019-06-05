草地貪夜蛾蔓延18省　農業部推薦應急農藥 (21:38)

農業農村部網站昨日（4日）發布《關於做好草地貪夜蛾應急防治用藥有關工作的通知》（下稱《通知》）指出，草地貪夜蛾2019年1月由東南亞入侵雲南、廣西，目前已在18個省（區、市）發現，嚴重威脅農業及糧食生產安全。

農業農村部稱，草地貪夜蛾是聯合國糧農組織全球預警的跨國界遷飛性農業重大害蟲，主要危害粟米、甘蔗、高粱等作物，已在近100個國家造成破壞。

草地貪夜蛾原產美洲熱帶和亞熱帶地區，幼蟲喜食粟米、甘蔗、高粱、馬鈴薯和水稻等80多種植物，植物受害後一般減產20%至30%，嚴重時可造成絕收。草地貪夜蛾首次出現在尼日利亞和加納，由於幾乎沒有天敵，兩年內入侵非洲44個國家，造成非洲各地粟米年減產830萬到2060萬噸。2018年5月，草地貪夜蛾入侵印度，3個月蔓延至全印度。2018年8月，聯合國糧農組織向全球發出預警。

目前中國尚無防治該蟲的登記農藥，農業農村部提出了25種應急使用的農藥產品，要求各地農業農村部門按當地實際情况選擇推薦藥劑給農民使用。

央視新聞日前報道，專家預計草地貪夜蛾將隨季候風向中國中部和北部蔓延擴散。在6月份或會進入到黃淮粟米主產區，7月份到達東北春粟米主產區。專家表示，在技術上仍屬可以防控。

（界面新聞/農業農村部網站）

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