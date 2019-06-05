中國首次成功海上發射運載火箭升空【短片】 (15:56)

此次試驗採用長征十一號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船舶為發射平台，探索了中國海上發射管理模式，驗證了海上發射能力，有利於更好地滿足不同傾角衛星發射需求。專家介紹，運載火箭海上發射具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，為「一帶一路」沿線提供更好的航天商業發射服務。

此次發射的捕風一號A、B衛星由中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院研製，將實現小衛星編隊探測海面風場的突破，可提高全天候海面風場探測能力，提升中國颱風監測和氣象精準預報能力。由中國電子科技集團有限公司研製的兩顆天象小衛星，是中國首個基於Ka頻段星間鏈路的雙星組網小衛星系統。陶行知教育一號衛星暨天啟三號衛星，裝有太空拍照相機和物聯網通訊載荷。此外，瀟湘一號04星由天儀研究院研製，吉林一號高分03A衛星由長光衛星技術有限公司研製。

此次發射，國家航天局負責固體運載火箭海上發射技術試驗項目的組織管理協調，中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院負責研製火箭，海工企業負責船舶發射平台，中國衛星發射測控系統部負責發射、測控任務組織實施。此次發射是長征系列運載火箭第306次發射。

（新華社／央視）

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