【六四30年】胡佳為六四禁食：心在香港，心有燭光 (13:36)

內地維權人士胡佳昨晚（4日）成功突破封鎖在Twitter發文，稱自己仍然像以往一樣，穿黑衣禁食24小時悼念六四。
胡佳表示，他因為六四30周年被當局帶離北京監管，被迫離開北京一周，在河北秦皇島接受異地管控，其間國保們天天形影不離，手機上的VPN（翻牆軟體）也失效，難以在Twitter發聲。
直至昨晚，胡佳終能發推文，說自己一如以往穿上黑衣，由昨日開始禁食24小時，還附上自己穿紀念六四的黑色T恤的照片，展示T恤印著自由女神像以及「平反六四，越走越近」的標語。他指出，照片是幾周前在北京拍攝的。
胡佳還轉推香港維園燭光集會現場的照片，以及香港大學學生會洗刷國殤之柱的六四悼念活動視頻，形容自己「心在香港，心有燭光」。
胡佳的政治啟蒙緣於有份參與八九學運，當時他年僅15歲。學運結束後他步上維權之路，其間被多次軟禁、刑事拘留及警方襲擊，更曾於2007年因「顛覆國家政權罪」入獄，2011年出獄。
（中央社）
六四30年 相關報道：
李卓人︰支聯會燭光晚會籌款275萬元破紀錄 《逃犯條例》修訂反映鎮壓更嚴重
相關字詞﹕六四香港 六四30年 六四事件 香港遊行 影響 30周年 台灣 晚會 紀念館 議案 六四時間線 六四事件香港遊行 六四 燭光集會 胡佳 編輯推介