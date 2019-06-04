外交部文旅部提醒國民在美國注意安全 (19:20)

外交部和中國駐美國使領館提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情况，應及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。

中國外交部發言人耿爽回應此事稱，「我想指出的是，美方到底做了什麽事情？設置了哪些障礙？造成哪些影響？他們心裏應該是清楚的。一段時間以來，美方以『中國威脅』、『中國滲透』為由，將正常的中美教育交流合作政治化。比如說，美方污蔑孔子學院是中國在美進行政治影響、進行價值傳播的工具；比如說，美方誣陷一些中國的學生學者在美開展非傳統的間諜活動，針對他們進行了無端的滋擾；比如說，美方對中國部分專業的赴美學生進行了簽證限制，他們還以反間諜為由吊銷或者重新審查了中方赴美人員的簽證，近期還取消了一批中方從事中美關係研究學者的赴美十年簽證。」

耿爽表示，「我想實例都充分說明美方所做的一切，對中美教育領域交流，以及更廣泛廣義上人們交流造成了影響和衝擊。中方始終支持同包括美國在內的世界各國開展留學生交流，以及教育及人文領域的合作，但是這種合作不應該是單向，應該是基於雙方的共同意願和相互尊重。」

對於文旅部發布的安全提醒，耿爽表示：「我想這是形勢使然。」 他表示，「沒有這個必要性，中方也不會這麽做。一段時間以來，美國的執法機構多次採取出境盤查、上門約談等多種方式，騷擾赴美的中國公民。外交部和中國駐美使領館發布在美國注意安全的安全提醒，提醒赴美的中國公民和在美的中資機構提高安全意識，注意加強防範，積極地妥善應對，我想這完全是一個負責任的政府應該做的事情。我要強調，中方對中美之間正常的人員往來，正常人文交流持積極開放態度，但這種交流往來應該建立在相互尊重的基礎之上。」

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