中央跨部門督辦組赴滇　督辦孫小果案 (17:17)

中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新5月30日主持召開專題會議，聽取雲南省掃黑辦關於孫小果案有關情况的匯報，決定派出大要案督辦組，赴雲南省指導督辦孫小果案的查處工作。由中央政法委副秘書長、全國掃黑辦副主任王洪祥任組長，中央紀委國家監委、全國掃黑辦、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部各一名正局級幹部及若干名辦案專家組成的大要案督辦組，今日已經進駐昆明督辦孫小果案。

孫小果1994年因強姦罪被開除公職，於1995年被判處有期徒刑兩年；但取保候審後，又辦理保外就醫手續，並未服刑；2017年孫小果再因強姦、輪姦等罪被捕，翌年被判死刑；孫小果在監獄期間因實用新型專利被認定為重大立功獲得減刑，並在2010年4月後出獄，讓人懷疑孫小果背後有強大的「靠山」。

雲南省掃黑辦早前公布，孫小果母親為孫鶴予，繼父為李橋忠，雖在警界任職，但職務都不高，其生父陳×，以及祖父、祖母、外公、外婆也都是普通職工，並都已離世。目前涉孫小果案的11人已被拘留，包括省監獄管理局原副巡視員劉思源、省監獄管理局原副局長朱旭、省高級人民法院審判委員會原專職委員梁子安、昆明市中級人民法院審判監督庭原副庭長陳超等。

（人民日報APP/觀察者網）

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