【六四30年】歐盟哀悼死難者　促中國釋放維權人士 (16:25)

今日（4日）是六四事件30年，歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）就天安門廣場事件30年發表聲明，表示自1989年歐盟峰會的聲明譴責中國鎮壓民運後，歐盟至今仍向死難者哀悼和向死難者家屬致哀，敦促中國立即釋放維權人士。
聲明全文如下：
「今天是1989年天安門和平示威抗議遭暴力鎮壓30周年。當年6月在馬德里召開的歐盟峰會強烈地譴責殘暴的鎮壓行為；30年後，歐盟仍為受難者悼念，並對受難者家屬表達哀悼之意。
6月4日當天及其後死亡和遭羈押人數至今仍未可知，也難以確認。認知該事件的發生，以及與天安門事件相關因而喪命、被捕或失蹤的人，對於後代的集體記憶至關重要。歐盟盼所有遭羈押逮捕者，都能獲得其法律保障及法定程序的權利，無論是當年因為該事件或之後因為紀念該事件而遭羈押者。
歐盟盼與該事件相關的維權人士與律師即刻獲得釋放，包括王全璋、余文生、黃琦、李玉涵、高智晟、王怡牧師、徐琳、戈覺平及陳家鴻。
在聯合國對中國進行第五次定期人權檢視之後，聯合國禁止酷刑委員會於2016年2月3日公布了有關1989年天安門事件的相關建議。歐盟盼中國政府能夠貫徹執行該份建議內容。
今日我們在中國仍可見到對於言論自由、集會自由以及新聞自由的打壓。人權是普世、不可切割且相互依存的；國際法及國際守則保障了所有人的基本自由。
在歐盟與中國的全面戰略夥伴關係中，人權相關的交涉一直是重要的基礎，未來亦將如此。」
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