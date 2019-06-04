【六四30年】天安門加強戒備　天安門母親赴萬安公墓拜祭 (15:06)

今早4時許，天安門廣場升旗如常舉行。大批民眾觀看升旗儀式，保安未見明顯加強。上午，北京地鐵一號線也未如以往封閉天安門附近的站口，遊客仍可從最靠近天安門廣場側的出站口出站，一切看似平常，但不同以往，該站乘客明顯少於往日。

今早在地鐵站口，明顯感到氣氛異常緊張，不僅有地鐵工作人員佩戴紅色袖章兩人一組地注視着進出站者的異動。在天安門廣場的安檢區外，警察數量也明顯多於平日，除了在進口處安排了兩人一組的警察外，在出口處還設有另外兩組，此外還有一組警察在排隊區域外對來往行人臨時抽檢。一輛寫有大興分局03號車的大巴停在國家博物館北門東側，而該區域的治安管轄屬東城分局負責。

另外，長安街北側菖蒲河公園向天安門方向的進口也被封鎖，有保安在入口處，禁止中外遊客進入。而在南池子大街靠近長安街西側位置，以往雙崗的警察編組，換成了四崗，且停有特警車輛戒備，但未見持槍特警和警察。前中共總書記趙紫陽舊居富強胡同入口處安排有保安和警察執勤，禁止遊客和車輛在附近逗留。

天安門母親成員則和往年一樣，乘坐當局安排的車輛前往萬安公墓，他們在致悼辭時表示，永遠不會忘記慘痛的時刻。

明報記者北京綜合報道

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