【六四30年】蓬佩奧：八九學運為英雄事蹟　促北京釋放政治犯 (14:43)

使館表示，對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府和人民早有定論。改革開放40多年以來，中國經濟社會快速發展，民主法治建設不斷推進，文化事業日趨繁榮，各族人民生活水平顯著提高，中國人權狀况處於歷史最好時期。任何人企圖以種種借口對中國人民頤指氣使、蠻橫霸凌，任何人企圖鼓吹「文明衝突」、對抗時代潮流，都不可能得逞，終將被歷史所淘汰。

【08:34】今日（4日）是六四事件30年，美國國務卿蓬佩奧於周一（3日）發聲明，以英雄事蹟（heroic）形容八九學運，促請北京釋放政治犯，認為有關舉措將展示中共尊重人權和自由的意願。

蓬佩奧稱過去多年來，美國一直希望中國社會能藉着中國融入世界的契機，變得更加開放和寬容，然而如今中國政府處理維吾爾族人等新疆穆斯林的手法，反映有關希冀現時已經破滅。

蓬佩奧最後促請北京釋放所有因維權而入獄的政治犯，並敦促北京公開六四事件中被殺或失蹤的遇難者名單，以給予眾多受害者一個安慰。

（法新社/路透社）

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