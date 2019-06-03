人行首發2000元人民幣紀念幣 (16:32)

據人民銀行官網，該套紀念幣含2枚金幣和1枚銀幣。正面圖案均是平遙古城迎薰門建築造型，其中面值為100元人民幣的圓形金質紀念幣，成色99.9%，含8克純金，背面圖案為鎮國寺萬佛殿建築造型，輔以鎮國寺全景圖組合設計，並刊「平遙古城·鎮國寺」字樣及面額，最大發行量為10,000枚；面值為10元人民幣的圓形銀質紀念幣，成色99.9%，含30克純銀，背面圖案為雙林寺韋馱塑像造型，輔以天王殿建築造型組合設計，並刊「平遙古城·雙林寺」字樣及面額，最大發行量為20,000枚；面值為2000元人民幣的圓形金質紀念幣，成色99.9%，含150克純金，背面圖案為平遙古城典型建築景觀，並刊「平遙古城」字樣及面額。

通知顯示，上述發行的金銀紀念幣均為中華人民共和國法定貨幣。由上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣總公司總經銷。這亦是自上世紀60年代以來，內地銀行首次發行千元法定貨幣。

根據《中華人民共和國人民幣管理條例》第18條，中國人民銀行可以根據需要發行紀念幣。紀念幣是具有特定主題的限量發行人民幣，包括普通紀念幣和貴金屬紀念幣。

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