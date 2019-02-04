【華為風波】中國科協發聲明反對封殺　IEEE重新准涉華為人員審稿 (12:41)

【10:59】中國科學技術協會轄下十個學會，昨日（2日）發表〈關於IEEE限制正常學術交流事件的鄭重聲明〉，對「電機暨電子工程師學會」（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）「無理限制」華為員工及華為資助的個人，參與該學會論文期刊審稿工作，「深感震驚」。

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聲明稱，「對科學家從事正常學術交流橫加限制，是對學術獨立、科學精神和科學共同體價值觀的褻瀆」，「已成為國際學術界科技界的一場危機」，堅決反對之外，也呼籲世界各國科學界採取行動「確保科學研究無政治化」，「避免事件滑向危害科技健康發展和人類文明進步的深淵」。

資料顯示，全球最大的非牟利專業技術學會IEEE，是在上周三（5月29日）發出內部電郵，宣布在學術論文被IEEE接受前，禁止華為員工或獲華為贊助的人擔任審稿人和編輯。IEEE表示，此舉為遵照美國禁令。

另外，據中國科協網頁顯示，該協會是中共中央批准成立，作為全國科技工作者的統一組織，亦是全國政協的組成單位。

（中國科協網頁／IEEE網頁／新華社）

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