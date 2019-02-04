【中美角力．短片】中國防長：若有人將台灣分裂出去將不惜一戰　採取行動結束六四動亂是正確決定 (13:14)

魏鳳和於會議上就「中國與國際安全合作」議題發表演說，他表示，台灣攸關中國主權與領土完整，世界上沒有一個國家會容忍國家分裂，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價，堅決維護統一」，強調任何分裂中國的企圖，均注定失敗。他又以美國前總統林肯為例，指出林肯領導的政府在南北戰爭中獲勝，防止美國分裂，因此中國亦是「統一不可分割」。

美國署理國防部長沙納漢昨（1日）在會議上表示，美國會一直履行《台灣關係法》義務，對台供應武器。魏鳳和於演說中反問，「是哪裡的法？不知是台灣的法、美國的法、世界的法還是聯合國的法？」，批評美國用自己制定的法律干涉中國內政。另外，他亦提到南海問題，指出南海形勢整體穩定和正面，但一些外部地區威脅南海安全。

此外，今年為六四事件發生30年，魏鳳和表示，六四事件是政治動亂，中央政府採取行動結束動亂是正確的決定，不知為何外界會認為中國未妥當處理此事。他指出，過去30年證明了中國經歷重大改革，有穩定及進步的發展。

（中央社/中央廣播電台）

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