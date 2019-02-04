兩岸
下一篇 上一篇

【中美角力．短片】中國防長：若有人將台灣分裂出去將不惜一戰　採取行動結束六四動亂是正確決定 (13:14)

中國國防部長魏鳳和今日（2日）在新加坡舉行的「香格里拉對話」上發表演說，指出任何分裂中國的企圖或干涉的行徑，均注定失敗。他亦指出，六四事件是政治動亂，中央政府採取行動結束動亂，是正確的決定。

魏鳳和於會議上就「中國與國際安全合作」議題發表演說，他表示，台灣攸關中國主權與領土完整，世界上沒有一個國家會容忍國家分裂，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價，堅決維護統一」，強調任何分裂中國的企圖，均注定失敗。他又以美國前總統林肯為例，指出林肯領導的政府在南北戰爭中獲勝，防止美國分裂，因此中國亦是「統一不可分割」。

美國署理國防部長沙納漢昨（1日）在會議上表示，美國會一直履行《台灣關係法》義務，對台供應武器。魏鳳和於演說中反問，「是哪裡的法？不知是台灣的法、美國的法、世界的法還是聯合國的法？」，批評美國用自己制定的法律干涉中國內政。另外，他亦提到南海問題，指出南海形勢整體穩定和正面，但一些外部地區威脅南海安全。

此外，今年為六四事件發生30年，魏鳳和表示，六四事件是政治動亂，中央政府採取行動結束動亂是正確的決定，不知為何外界會認為中國未妥當處理此事。他指出，過去30年證明了中國經歷重大改革，有穩定及進步的發展。

（中央社/中央廣播電台）

其他報道：【中美角力】國務院發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書：貿易談判受挫責任全在美國

其他報道：印度8人喜馬拉雅登山隊失蹤

其他報道：特朗普再促英內閣　勿讓華為參與5G建設危害情報交換

相關字詞﹕中國國防部 魏鳳和 香格里拉對話 六四 中美角力 六四香港 六四30年 六四事件 香港遊行 影響 30周年 台灣 晚會 紀念館 議案 六四時間線 六四事件香港遊行 貿易戰 中美貿易戰 影響 香港 分析 時序 原因 起因 內容 最新發展 編輯推介

上 / 下一篇新聞