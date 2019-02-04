【中美角力】國務院發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書：貿易談判受挫責任全在美國 (11:15)

郭衛民指出，中國對貿易戰立場一直是「不願打、不怕打，必要時不得不打」，批評美國挑起經貿摩擦，損害中國以至全球利益，又認為加徵關稅是損人不利己，阻礙雙邊貿易投資合作，影響兩國市場投資信心與市場平穩運行。

郭衛民續稱，貿易戰「沒有為美國帶來所謂的『再次偉大』」，反而是提升了美國國內物價，影響美國經濟增長與民生，阻礙美國對華出口，「美國貿易霸凌行徑殃及全球」。

郭衛民亦批評美國在貿易談判中，「出爾反爾、不講誠信」，稱自2018年貿易談判開始以來，雙方所遇到的種種波折，都是緣於美國政府違背共識，強調中美貿易談判受挫，責任完全在於美國。

郭衛民最後強調，中美經貿磋商中，一國主權和尊嚴必須得到尊重，雙方達成的協議應是平等互利，對於重大原則問題，中國決不退讓。

至於有美國官員指控中國在談判中「立場倒退」一說，出席發布會的商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文回應記者提問時指出，有關說法不負責任，形容是「潑髒水」。他強調中美談判期間，美國出爾反爾，得寸進尺，堅持不合理的高要價，致使摩擦升級，「孰是孰非，不證自明」。

其他報道：【華為風波】國家郵政局長：FedEx嚴重違反國家快遞業法規

其他報道：中國海事局宣布下周二南海軍演 美國防長斥誇張過分

其他報道：河南登封磨料工廠爆炸2死8傷 企業負責人被捕