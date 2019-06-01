孕婦飲喜茶飲到蒼蠅　店方拒賠10倍錢遭投訴終被封舖 (21:25)

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事發在喜茶蘇州圓融店，喜茶昨（5月31日）在微博上載聲明，稱事主5月29日下午近2時，在該店購買6杯外賣飲品。至當日傍晚約6時，拿着其中一杯飲品稱「在裏面喝到蒼蠅」，要求賠償全單10倍金額。店方第一時間向事主致歉，同時解釋閉路電視紀錄顯示飲品是外賣，且已距離落單時間4小時，「途中有很多不可控因素」，店方願退款並任意贈飲3杯。惟事主堅持要10倍賠償，否則將向消費者協會及傳媒投訴，「喜茶這麼大的公司會得不償失」。

蘇州工業園區市場監督管理局接獲投訴後，昨到涉事喜茶分店檢查，發現店內有飛蟲，且果肉盒長期打開，發出停業整改通知書。

喜茶之後發聲明解釋，該分店因靠近湖邊而有很多飛蟲，之前已裝設滅蚊燈，並定期外聘專人到店內滅蟲；店方已調低冷氣溫度及裝設風幕機，希望減少飛蟲飛入，但「效果依然不好，並且很明顯我們對這個問題嚴重性的重視還遠遠不夠」。喜茶就事件致歉，並稱若無法有效解決涉事分店的飛蟲問題，即使通過整改也不會恢復營業，亦可能考慮永久關店或搬舖。

（新京報/微博）

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