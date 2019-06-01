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團體辦誓師會稱有40萬人出席　韓國瑜：已準備承擔任何重要職務 (18:12)

支持高雄市長韓國瑜團體，今日（6月1日）在台北總統府前的凱達格蘭大道，為韓國瑜舉辦誓師大會，聲言要「將庶民送進總統府」，主辦單位聲稱出席人數有40萬人。韓國瑜出席活動時，未有明確表態是否參選，但強調自己已準備好承擔任何重要職務。

韓國瑜首先以台灣已故總統蔣經國、新加坡已故總理李光耀和已故中共領導人鄧小平為例，稱此三人均並非學習經濟出身，但他們卻是華人世界中改革當地經濟最成功的人物。

其後，韓國瑜稱一個國家領導者，只要做四件事，便無所不能，分別是「確定國家發展總目標」、「以身作則，不貪不取，做文武百官和人民表率」、「善用人才，把適當的人放在適當位置，做適當事情」和「有同理心，要深深感受、發自內心地關心人們」。

接着，韓國瑜形容2020年是「中華民國生死保衛戰」，批評民進黨過去三年執政做得太差，強調未來台灣外交應突破一切空間，兩岸應和平交往，經濟一定要繁榮，重大政策一定要改變。隨後，韓國瑜宣布，他已準備好承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」。

台灣總統蔡英文認為，無論總統還是市長，都是人民所選出，都背負人民期待，「當總統也好、市長也好，都應專注國政與市政，我每日也以國政為最重要任務，希望韓市長，要多注意人民對他的期待」。

（ETtoday/自由時報）

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