【中美角力】美國防長暗批中國威脅亞洲穩定　華為與政府走太近難讓人信任 (16:43)

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沙納漢對與會的各國防長發表主題廣泛的演說，除呼籲亞洲盟友增加維安支出，也強調美國在此區的承諾。這是沙納漢今年1月擔任署理國防部長以來，第一次發表重要演說，「或許對這個區域各國重要利益的最大長期威脅來自一些行為者，他們試圖破壞，而非維護以法規為基礎的國際秩序」、「如果這些行為的趨勢持續下去，全球公域的人造建築物可能成為收費站，主權恐將成為強國的權限」。

演說中雖沒有特別點名中國，但路透社報道稱，沙納漢「顯然意指中國在引發主權爭議的南海興建人工島嶼一事」。提到中國時，沙納漢認為與美國保持建設性關係符合北京當局的利益，但「侵蝕他國主權、讓人懷疑中國意圖的各項行為都必須停止」。他又表示，「在這之前，我們反對以短淺、狹隘和偏狹的目光看待未來，而且我們力挺自由且開放的秩序，這樣的秩序已讓我們大家受益，包括中國。」他還提到華為，認為華為與中國政府走太近，很難讓人信任。

而在昨晚（5月31日）會議開幕前，在通往會場通道上掛滿中國各地兵力部署圖，具體到山東、福建、遼寧、上海、廣東等。中國代表團注意到這一現象後，即和主辦方英國國際戰略研究所（IISS）進行交涉，後被撤除。有專家表示，原來的安排有故意引導把中國當成靶子之嫌。

（路透社/環球時報）

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