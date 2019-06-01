憂參加經貿博覽會非洲遊客誤會　湖南長沙撤「掃黑除惡」標語 (16:36)

長沙市6月底將舉行首屆中非經貿博覽會，官方為迎接此項國際盛事，近期在全市範圍內清理「掃黑除惡」標語。在長沙市掃黑除惡專項鬥爭協調小組辦公室發出的一份通知中，要求市內所有區縣掃黑辦，將懸掛於主幹道和主要橋樑上涉及掃黑除惡內容的宣傳標語撤下，同時還要清理污損的標語。

長沙市南元宮社區一名城管官員昨日（5月31日）表示，該指令是長沙市委統一下發，必須在當日下午3時前，完全掃除轄區內所有掃黑除惡的標語。在被問及這種「一時掛，一時拆」的做法是否合理時，該城管官員稱，他們只是最基層的人員，只能聽上面的指令。中非經貿論壇博覽會組委會秘書處也證實，此次拆除掃黑除惡標語，確實怕非洲遊客看見了誤會。秘書處稱，因為此次活動是國家級的活動，湖南省長作為博覽會的直接負責人，是他要求撤除的。

第一屆中非經貿博覽會將於6月27日至29日在長沙舉辦，此後該活動將永久落戶湖南。目前已52個非洲國家的1388名嘉賓確認參加，預計屆時將有5000專業採購商到會。

(自由亞洲電台/三湘都市報/中新網)

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