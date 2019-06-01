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美國印太報告：盼與台建強而有力關係　免台受大陸脅迫 (16:35)

美國國防部今日（1日）發表「印度太平洋戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），指出在中國大陸對台灣持續施壓的情況下，美台伙伴關係十分重要，美國會尋求與台灣建立強而有力的伙伴關係，並將持續確保台灣有足夠的自衛能力。台灣外交部回應表示，政府將持續與美國等理念相近的國家強化安全合作。

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報告寫道，北京主張與台灣和平統一，卻從未放棄使用武力，更持續開發和部署軍事武器。為加強對台施壓，阻嚇放棄走向獨立，更增加在台周邊的軍事演習等。

報告指出，美國曾承諾維持印太安全與穩定，因此會尋求與台灣建立強而有力的伙伴關係，確保台灣免受脅迫。美國國防部承諾繼續向台灣提供國防武器，以確保台灣有足夠自衛能力。

美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）今日在新加坡安全論壇「香格里拉對話」中演說時也強調，美國主張不以威嚇的方式解決台海間分歧，並以符合兩岸人民意願的方法解決問題，重申會持續履行《台灣關係法》義務，對台供應武器。

台灣外交部表示，台灣承受來自中國大陸的龐大壓力與威脅，將嚴密防制大陸對台的輿論操弄、社會滲透、竊取防衛及核心產業機密。台灣將持續與美國等理念相近國家強化安全合作，共同對區域長久穩定作貢獻。

（中央社）

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