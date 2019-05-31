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【六四30年．短片】加拿大記者重整天安門開槍清場紀錄片 (19:10)

下周二是6月4日，也是「六四事件」30年，30年前在北京天安門廣場解放軍清場現場採訪的美國全國廣播公司（NBC）記者、加拿大人Arthur Kent，近日重新整理及在YouTube發放為時約13分鐘的紀錄片。短片一開始即傳出現場陣陣槍聲，有人合力抬走疑受傷的男子，有醫護人員留守廣場即場替傷者急救，還有數十人在人民英雄紀念碑四周拒絕離開等片段。

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片段題為〈Tiananmen Square Massacre: Black Night in June (2019)〉（天安門廣場屠殺：六月黑夜（2019）），片段中亦包括天安門廣場多處有火頭，有人不願撤離甚至呼籲前進，有人離遠擲石等；也有解放軍舉起雙手，有群眾及時趕來勸阻其他人不要毆打等。

片段亦播出廣場其時響起廣播，指明不容「反革命」者把現場情况惡化成「動亂」，要求在場的人離開，否則不能保障其安全；片末則播出有人守在人民英雄紀念碑四周，包括一對年輕男女。片末刊出天安門母親致國家主席習近平公開信，要求當局全面調查六四事件，讓公義得彰顯。

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