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【六四30年】美國國務院「大屠殺」形容六四　中國外交部表強烈不滿促摒棄偏見 (21:02)

【21:02更新】外交部發言人耿爽批評有關言論是對中國政府的無端指摘，干涉中國內政，中方對此強烈不滿堅決反對，敦促美方摒棄意識形態的偏見，糾正錯誤，停止年復一年發表所謂的聲明，老調重彈，停止干涉中國內政，以免損害中美互信和合作。

耿爽說，對於發生在上世紀80年代末的政治風波，中國政府早已有明確的結論，又說，今年是中國建國70周年，新中國發展取得巨大成就，證明中國走出一條符合自身國情的發展道路，得到人民群眾的擁護，中國人民將堅持繼續走有中國特色的社會主義道路。

【13:28】下周二（6月4日）是「六四事件」30年，美國國務院發言人周四（5月30日）以「大屠殺」（a full-on massacre）形容六四事件，並表示對中國試圖封鎖新聞和打壓參與紀念六四活動人士的做法，感到不安。

美國國務院發言人Morgan Ortagus，在例行記者會上被問及1989年六四事件時回應稱，「我們不應當忘記那件事。那是對和平抗議者的大屠殺。我們不會忘記無辜生命的慘痛損失，我們每年都對那些仍在哀痛中的家庭表達我們深切的悲傷」。

美國國會將在6月4日召開聽證會，聽取當年民運人士的證詞。Morgan Ortagus表示，美方將繼續呼籲中國，全面和公開交代那些被殺害、被拘捕和失蹤的受害者下落，以及釋放那些努力留住天安門廣場記憶而遭監禁的人，並停止騷擾那些示威參與者和他們的家人。她又指出，現今一些活躍人士遭到中國公安拘留或軟禁，許多試圖紀念六四事件的活躍人士也遭中國官方威脅，看到相關報道「非常令人不安」。

（中央社/美國之音）

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相關字詞﹕六四香港 六四30年 六四事件 香港遊行 影響 30周年 台灣 晚會 紀念館 議案 美國國務院 編輯推介

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