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男子稱3000萬元名畫被盜　破案後鑑定只值200 (20:56)

湖南一名男子早前報警，聲稱在火車上被偷走兩幅共值逾3000萬元（人民幣，下同）的名畫，警方破案後鑑定兩幅畫，僅值200元，盜畫者已被羈押。對於失主謊報畫作價值，警方表示，一旦查實他為引起警方重視而故意虛構價值，將依法予以行政處罰，情節嚴重者將依法追究刑事責任。

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澎湃新聞報道，14日晚上7時許，南昌開往北京的T146次列車乘客李先生報警，稱自己去車廂茶水間斟水時，放在行李架上的兩幅「名畫」被人偷走。他聲稱，兩幅卷軸畫用長布條、塑料紙層層包裹，是自己剛從長沙朋友處高價買來的徐悲鴻馬畫，價值3000多萬元。

乘警接報即展開調查。附近乘客表示，列車停靠岳陽站時，坐在失主對面、身穿淺紅色T恤的男子把畫拿了下車。又有乘客稱，疑犯身上有「花」形紋身。隨後，南昌、長沙警方聯手拘捕王姓疑犯，當場繳獲畫作。

經審訊，王某稱自己坐在事主李先生對面，無意聽到他和親戚朋友打電話，說自己剛買了兩幅名貴字畫，便起了貪念。王某已被南昌鐵路警方羈押，案件正進一步調查。警方調查期間鑑定畫作，發現李先生口中的「名畫」為仿製品，價值僅200元。

（澎湃新聞）

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