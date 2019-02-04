男子稱3000萬元名畫被盜　破案後鑑定只值200 (20:56)

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澎湃新聞報道，14日晚上7時許，南昌開往北京的T146次列車乘客李先生報警，稱自己去車廂茶水間斟水時，放在行李架上的兩幅「名畫」被人偷走。他聲稱，兩幅卷軸畫用長布條、塑料紙層層包裹，是自己剛從長沙朋友處高價買來的徐悲鴻馬畫，價值3000多萬元。

乘警接報即展開調查。附近乘客表示，列車停靠岳陽站時，坐在失主對面、身穿淺紅色T恤的男子把畫拿了下車。又有乘客稱，疑犯身上有「花」形紋身。隨後，南昌、長沙警方聯手拘捕王姓疑犯，當場繳獲畫作。

經審訊，王某稱自己坐在事主李先生對面，無意聽到他和親戚朋友打電話，說自己剛買了兩幅名貴字畫，便起了貪念。王某已被南昌鐵路警方羈押，案件正進一步調查。警方調查期間鑑定畫作，發現李先生口中的「名畫」為仿製品，價值僅200元。

（澎湃新聞）

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