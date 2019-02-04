【中美角力．短片】中美女主播辯論引熱議　劉欣：想帶對方到中國山區看看 (16:30)

【15：04】立場親共和黨的美國霍士商業頻道女主播崔西（Trish Regan），與中國環球電視網（CGTN）女主持人劉欣，本港時間今（30日）晨就中美貿易戰隔空論戰，引起熱議。劉欣節目完結接受央視新聞移動網訪問，稱希望帶對方前往中國偏遠山區看看。

劉欣在辯論完結時，曾表示歡迎崔西來到中國。被問及如果成真，會帶對方前往哪裏，劉欣稱希望帶對方前往中國農村和偏遠山區：「北京上海我們都去過是吧，但是那些困難的地方，我們很多城市人很多年輕人很多精英階層吧，或者中產階級似乎有點忘了，所以我想帶她去看看，然後自己也看一看。」

劉欣又表示，感覺美國民眾對中國民眾有很多誤解、氣惱和遷怒，「他們的體制出現了問題，他們覺得中國是問題所在」，認為只有坦誠去談心裏想法就能解決雙方問題，「但是中國絕對不是說有意要去佔美國的便宜，絕對不是這樣的」。

劉欣又提及自己練習英語的竅門：「有很多人在練英語的時候，他不斷地在說說說，在練練練，但是他不知道自己說的是什麼，或者說出來聽起來怎麼樣。我有的時候會把自己說的東西錄下來，然後仔細聽，我說的和外國人說的之間區別在哪兒，我覺得這個是區別。」

至於崔西方面，她在節目完結後於個人Twitter專頁發帖，感謝劉欣上其節目討論中美貿易關係。

（央視新聞）

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