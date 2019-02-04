【中美角力．短片】與美國女主播辯論　中國主播劉欣：竊知識產權屬個別個案 (11:23)

劉欣在開場時，首先強調自己並非中共黨員，稱自己僅是以一名於CGTN工作的記者發表言論，強調其言論並不代表中共。

被問及現時貿易談判進展，劉欣稱不清楚，表示自己並無任何內部消息可提供，但重申中國政府立場已經非常清晰，就是只要美國以尊重態度對待中國，不施加任何外部壓力，那麽兩國便非常可能達成貿易協議。

崔西回應，稱貿易戰對任何人都不是好事，但指出不少國際企業被中國盜取知識產權案例，涉案金額數以十億元計，形容「拿取不屬於你的東西是不對的」，反問貿易以信為本下，美國企業如何能在此風險下與中國營商。

劉欣承認中國的確有類似情況出現，中國政府、中國人民以至她自己也非常重視這一問題，但她認為有關情況僅屬個別個案，反稱有美國企業盜取其他公司的商業機密，認為各國必須共同打擊侵犯知識產權或盜取商業機密問題。不過，她之後強調此類互相批評對方侵犯版權是空洞的指摘，對貿易談判沒有幫助。

在回答關於中國的發展中國家地位和關稅問題時，劉欣稱雖然中國經濟總量很大，但中國有14億人口，故人均GDP不及美國人均GDP的六分之一。不過她強調中國人很努力，舉例中國是聯合國維和任務最大貢獻者，也提供非常多的國際人道主義援助。她又認為降低關稅可讓雙方消費者都可以用更便宜價格購買到對方產品，並稱「目前執行的是20年前的標準，在關稅問題上，我們的確需要改變規則」。

劉欣還回應崔西關於「國家資本主義」的問題，稱中國國企確實在中國經濟中佔重要地位，但其重要性正在逐漸減少；又以數據佐證，稱中國民企在提供就業、科技創新等方面所佔比例，比起國有企業更多。

雙方的辯論結束後，中美新聞主播表現亦成為網民關注焦點。不過此場辯論結束後，雙方女主播截至目前尚未在Twitter帳號上再度發布針對性言論。

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