中美女主播周四辯論貿易戰　央視稱未獲授權無法直播 (21:55)

中美女主播日前就兩國貿易戰「約辯」，節目原定在香港時間明日（30日）上午8時直播，惟央視旗下中國環球電視網（CGTN）今晚（29日）以無法取得美國霍士（Fox）電視台授權為由，緊急宣布無法直播，將以即時文字報道代替。
在北京，外交部發言人陸慷今日（29日）回應傳媒有關中美女主播辯論節目的安排時，表示CGTN會有報道，並有現場直播。
不過，CGTN官方微博下午發出聲明，稱由於版權原因，CGTN無法直播女主持人劉欣與美國霍士商業頻道（Fox Business Network）女主播Trish Regan關於中美貿易的對話，而今次的對話將會在霍士商業頻道播出，劉欣僅以嘉賓身分參與，節目版權歸於霍士電視台。
聲明指出，CGTN原計劃直播，但與霍士商業頻道磋商後，最終未能獲得節目授權。「CGTN不能在沒有得到對方授權下擅自直播。不過，為了滿足各位網友的信息需求，我們會作實時報道。」
Trish Regan早前在其節目中，3次指摘中國人從美國人那裏「偷走」了數十億美元，稱美國別無選擇，只能發起貿易戰。劉欣在其評論節目中駁斥Regan宣揚「經濟戰」的言論，並稱Regan看起來像是美國總統特朗普的發言人，盡是情緒宣泄，少有實質依據。