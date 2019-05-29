中美女主播周四辯論貿易戰　央視稱未獲授權無法直播 (21:55)

在北京，外交部發言人陸慷今日（29日）回應傳媒有關中美女主播辯論節目的安排時，表示CGTN會有報道，並有現場直播。

不過，CGTN官方微博下午發出聲明，稱由於版權原因，CGTN無法直播女主持人劉欣與美國霍士商業頻道（Fox Business Network）女主播Trish Regan關於中美貿易的對話，而今次的對話將會在霍士商業頻道播出，劉欣僅以嘉賓身分參與，節目版權歸於霍士電視台。

聲明指出，CGTN原計劃直播，但與霍士商業頻道磋商後，最終未能獲得節目授權。「CGTN不能在沒有得到對方授權下擅自直播。不過，為了滿足各位網友的信息需求，我們會作實時報道。」

Trish Regan早前在其節目中，3次指摘中國人從美國人那裏「偷走」了數十億美元，稱美國別無選擇，只能發起貿易戰。劉欣在其評論節目中駁斥Regan宣揚「經濟戰」的言論，並稱Regan看起來像是美國總統特朗普的發言人，盡是情緒宣泄，少有實質依據。

（綜合報道）

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