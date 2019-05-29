【中美角力】中國官媒︰用稀土作武器是遲早的事　「勿謂言之不預」 (11:14)

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《人民日報》今日（29日）發表評論文章，稱美國不應該低估中方的反制能力。文章指出，美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預」。

《環球時報》今日社評亦以「美方應當想到中國有稀土這張牌」為題，稱如果美國不斷加強打壓中國，「中國拿起稀土這個武器應當是遲早的事」。《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter亦貼文稱，中國正認真考慮限制向美國出口稀土，亦可能在未來採取其他應對措施。

惟美國Bannockburn Global Forex的全球市場策略分析員Marc Chandler在美國財經新聞頻道CNBC訪問中表示，美國僅進口約4000噸稀土，總值約1.75億美元，且大部分稀土進口已裝嵌在科技產品內，就如買一部電腦時，已有稀土在裏面，中國難以切斷美國的稀土供應。

（人民日報/環球時報/CNBC）

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