英醫生赴華教外語　辦救助中心收留逾200流浪狗【短片】 (22:34)

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設立動物救助中心的喬治．詹姆斯原本在英國擔任急症科醫生，2017年到合肥，除作為外語教師，他課餘時就把所有精力放在自己開辦的「喬治動物救助中心」，收容流浪狗。詹姆斯表示自己不是想成名，只是希望讓小狗有個安身地，讓牠們能接受良好的臨牀醫療和藥物救助。

詹姆斯起初只把狗養在寓所，但隨着收留的狗愈來愈多，鄰居開始投訴氣味難聞，詹姆斯另覓地方照顧大群小狗，至2018年獲好心人提供一座位於合肥市大圩鎮的廢棄平房，設立救助中心。他又與義工建立網絡群組，安排專人管理帳目，記錄並公開收到的捐款與支出。為避免流浪狗繁殖，救助中心八成「住客」都已絕育。中心也歡迎愛狗之人領養中心收留的狗。

救助中心義工張曉京透過微信認識詹姆斯，她憶述與詹姆斯互傳訊息時，詹姆斯曾說要透過救狗，體現其「愛的奉獻」，又三次強調要「去愛、去愛、去愛」，好好照顧中心裏的狗，「直到我們就是耗盡我們全部的愛，他說這就是他的目標」。

（中新網）

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