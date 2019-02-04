兩岸
下一篇 上一篇

英醫生赴華教外語　辦救助中心收留逾200流浪狗【短片】 (22:34)

英國一名醫生前年獨自前往安徽合肥，擔任外語教師，同時開辦動物救助中心，目前收留逾200隻流浪狗。他表示，希望給流浪狗一個安全的容身之所，「讓小狗們開心快樂，並且能夠找到自己的家，這就是我的使命」。

其他報道：掃黑掃到幼兒園 35幼童被查 教育部門道歉

設立動物救助中心的喬治．詹姆斯原本在英國擔任急症科醫生，2017年到合肥，除作為外語教師，他課餘時就把所有精力放在自己開辦的「喬治動物救助中心」，收容流浪狗。詹姆斯表示自己不是想成名，只是希望讓小狗有個安身地，讓牠們能接受良好的臨牀醫療和藥物救助。

詹姆斯起初只把狗養在寓所，但隨着收留的狗愈來愈多，鄰居開始投訴氣味難聞，詹姆斯另覓地方照顧大群小狗，至2018年獲好心人提供一座位於合肥市大圩鎮的廢棄平房，設立救助中心。他又與義工建立網絡群組，安排專人管理帳目，記錄並公開收到的捐款與支出。為避免流浪狗繁殖，救助中心八成「住客」都已絕育。中心也歡迎愛狗之人領養中心收留的狗。

救助中心義工張曉京透過微信認識詹姆斯，她憶述與詹姆斯互傳訊息時，詹姆斯曾說要透過救狗，體現其「愛的奉獻」，又三次強調要「去愛、去愛、去愛」，好好照顧中心裏的狗，「直到我們就是耗盡我們全部的愛，他說這就是他的目標」。

（中新網）

其他報道：【英國脫歐】脫歐黨成歐洲議會英國最大黨 保守黨：顯示脫歐意願 工黨：唯二次公投團結國家

其他報道：內地「好奇心日報」停更新3個月 疑涉報道台同志結婚

相關字詞﹕醫生 教師 外語 流浪狗 動物 救助中心 收容所 編輯推介

上 / 下一篇新聞

中美女主播周四辯論貿易戰　央視稱未獲授權無法直播
中美女主播周四辯論貿易戰　央視稱未獲授權無法直播
天津男子一年逃票逾400次　禁乘火車180天
天津男子一年逃票逾400次　禁乘火車180天
【六四30年】蔡英文見民運人士　國台辦批民進黨「不斷升高兩岸對抗」
【六四30年】蔡英文見民運人士　國台辦批民進黨「不斷升高兩岸對抗」
【非洲豬瘟】世界動物衛生組織︰中國或要許多年才能控制疫情
【非洲豬瘟】世界動物衛生組織︰中國或要許多年才能控制疫情
福建教師涉土地糾紛　辦公室遭闖入搗亂【短片】
福建教師涉土地糾紛　辦公室遭闖入搗亂【短片】
澳洲登山客珠峰遇險　中國救援隊救下山
澳洲登山客珠峰遇險　中國救援隊救下山
北京打擊亂停泊　共享單車不「入欄」鎖車兼收費
北京打擊亂停泊　共享單車不「入欄」鎖車兼收費
國務院任命羅照輝為外交部副部長
國務院任命羅照輝為外交部副部長
華為入稟美國法院控美國禁令違憲
華為入稟美國法院控美國禁令違憲
【中美角力】中國官媒︰用稀土作武器是遲早的事　「勿謂言之不預」
【中美角力】中國官媒︰用稀土作武器是遲早的事　「勿謂言之不預」
掃黑掃到幼兒園　35幼童被查　教育部門道歉
掃黑掃到幼兒園　35幼童被查　教育部門道歉
內地「好奇心日報」停更新3個月　疑涉報道台同志結婚
內地「好奇心日報」停更新3個月　疑涉報道台同志結婚
孫小果串謀獄方假冒專利獲減刑　涉案11官員被查
孫小果串謀獄方假冒專利獲減刑　涉案11官員被查
俄羅斯載中國遊客旅遊巴翻側　最少2死13傷
俄羅斯載中國遊客旅遊巴翻側　最少2死13傷
【中美角力】華為稱寄予亞洲地址包裹被轉運至美國　FedEx：是誤轉
【中美角力】華為稱寄予亞洲地址包裹被轉運至美國　FedEx：是誤轉
河南開封化工廠爆炸　釀1死1傷【短片】
河南開封化工廠爆炸　釀1死1傷【短片】
中巡組長張化為受賄判囚12年　罰款200萬人民幣
中巡組長張化為受賄判囚12年　罰款200萬人民幣
【中美角力】商務部對美歐韓日泰苯酚反傾銷　最高需繳129.6%保證金
【中美角力】商務部對美歐韓日泰苯酚反傾銷　最高需繳129.6%保證金
【中美角力】特朗普︰美國未準備與中國達成貿易協議
【中美角力】特朗普︰美國未準備與中國達成貿易協議
江蘇醫院69名洗腎病人染丙肝病毒　院長被免職
江蘇醫院69名洗腎病人染丙肝病毒　院長被免職
珠海暴雨成災　全市停課　12航班取消
珠海暴雨成災　全市停課　12航班取消
【華為風波．短片】任正非央視專訪：孟晚舟擬讀「獄中博士」　特朗普要求談判亦未必接受
【華為風波．短片】任正非央視專訪：孟晚舟擬讀「獄中博士」　特朗普要求談判亦未必接受
【遊台注意】台灣下午軍民防空演習　桃園機場籲旅客提早出發
【遊台注意】台灣下午軍民防空演習　桃園機場籲旅客提早出發