掃黑掃到幼兒園　35幼童被查　教育部門道歉 (20:45)

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「排查表」顯示排查時間為5月27日，排查原因是「根據幼兒園制定的掃黑除惡專項鬥爭工作方案要求，現將中四班幼兒是否涉黑涉惡的摸排情況報告如下」，結果是回復「未發現」。表格抬頭附有兩名班主任的簽名。

事件曝光後引來廣泛反響，有網民說，「這說明無錫某些部門的形式主義和亂作為！」也有網民稱，「打黑除惡從娃娃抓起，悲哀」。今日（28日）下午，無錫市委宣傳部新聞處表示，經核實此事屬實，應是校方在信息傳遞中出現錯誤。按照教育部門要求，轄區學校展開掃黑除惡專項鬥爭線索摸排，旨在排查各學校是否有校園欺凌現象，並及時消除。該幼稚園忙中出錯，在向教師傳遞信息時出現偏差。目前，轄區教育部門已要求該校整改，並向家長說明並道歉，同時汲取教訓。

按內地幼稚園班級劃分，3至4歲為小班，4至5歲為中班，5至6歲為大班。公開資料顯示，無錫市新光幼兒園位於無錫市東亭鎮，創建於1996年2月，2009年被評為江蘇省優質幼兒園。目前開設有小、中、大12個教學班等，共接收400多名幼童。

（上游新聞/鳳凰網）

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