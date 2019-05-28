孫小果串謀獄方假冒專利獲減刑　涉案11官員被查 (16:19)

據雲南省掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室發出的通告顯示，今年3月中，昆明市政法機關在辦理一宗故意傷害案中，發現疑犯孫小果為1998年一審被判處死刑的罪犯。事件引起雲南省委高度重視，有關部門成立專案組，對孫小果前科犯罪、刑罰執行全面開展調查。中央掃黑除惡第20督導組進駐雲南後，重點督辦該案。

目前案件取得階段進展，相關部門扣查省監獄管理局、省高院、昆明市中院等多名官員，以及與孫小果有重要關係人等共11人，另外拘捕孫小果出獄後所涉刑事罪中32名疑犯。

通報稱，孫小果的母親孫鶴予曾是昆明市官渡公安分局警察，早於1994年因包庇孫小果強姦犯罪被開除公職，1998年被判5年監禁；任職昆明五華公安分局副局長的繼父，亦因涉及協助孫小果辦理取保候審一度被撤職，2004年改任五華區城管局長，並在去年10月退休，目前兩人因涉及嚴重違紀違法，於4月3日被扣查。孫小果的生父姓陳，為昆明市某單位普通職工，在2016年8月20日去世；爺爺、嫲嫲，外公、外婆均為普通職工，均已去世。

對於孫小果獲減刑，通報指出，是孫小果在服刑期間，孫鶴予、李橋忠與監獄、法院相關人員共謀，利用並非其發明的「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」申請實用新型專利，達到認定重大立功幫助其減刑目的。而孫小果1994年犯強姦罪未被收監，是孫鶴予、李橋忠四處活動，孫鶴予向辦案部門提供孫小果患病虛假證明，昆明盤龍分局部分領導及警員徇私枉法為其辦理取保候審。相關人員已在1998年以徇私枉法罪判處3至4年監禁，另外還有警察被處以黨紀、政紀處分。

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