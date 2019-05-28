內地「好奇心日報」停更新3個月　疑涉報道台同志結婚 (16:25)

2014年開始運作的上海好奇心日報，被媒體圈稱為「中國最賺錢的商業媒體」，報道內容以年輕人為對象，囊括商業報道、科技新聞、生活方式等各個領域，風格相對活潑，在中國媒體中獨樹一格。去年8月，好奇心日報因開設原創新聞欄目、刊登大量海外媒體時政文章，被認為未經許可長期擅自從事互聯網新聞信息服務、開設原創新聞欄目、組建「新聞採編團隊」等問題，其負責人被上海市互聯網信息辦公室和北京市互聯網信息辦公室聯合約談，責令停止違法違規行為，立即開展全面深入整改，當時好奇心日報也曾停止更新所有網路傳播平台。上海市網信辦又對擁有好奇心日報的上海佩珀文化傳播有限公司作罰款決定。

網民嘆「這時代不允許有好奇心」

昨日（27日）深夜，好奇心日報發表聲明，其網站和App自5月28日零時起停止更新3個月。讀者仍可以閱讀歷史文章，但評論和其他互動都將暫停。聲明又稱，未來一部分內容將會放在「好奇怪」App裏。聲明並沒有說明停止更新的原因。不過，根據其他轉發或留言討論此網站的網友反應，可能與網站27日刊登的台灣同婚報道有關。微博帳號「同志之聲」表示， 「不會忘記好奇心日報曾多次客觀、正面、詳實報導LGBT群體現狀，曾開設LGBT專屬欄目。說好3個月，那我們約好3個月後見」。也有網民表示想哭，「不是因為一個App不能用了，而是這個社會不讓人說話了」；也有人嘆「這個時代不允許我們有好奇心，只能做傳聲筒」。

（綜合報道）

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