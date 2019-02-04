【華為風波．短片】任正非央視專訪：孟晚舟擬讀「獄中博士」　特朗普要求談判亦未必接受 (12:23)

中央電視台昨（26日）晚播出任正非早前在華為深圳總部的專訪，當中任正非稱，多年前曾有美國公司以一百億美元洽購華為，已令他有思想準備，最終有機會跟美國硬碰。他表示，孟晚舟事件已令公司上下重新團結和警惕，加上華為去年利潤太高，如今可以撥款多做「戰略投入」，數年後就可望有成果。

對華為的前景，任正非說：「我們從來沒覺得我們會死亡，我們已經做了兩萬枚金牌獎章，上面的題詞是『不死的華為』，我們梳理一下我們存在的問題，哪些問題去掉、哪些問題加強，勝利一定是屬於我們的」，「美國今天把我們從北坡往下打，我們順著雪往下滑一點，再起來爬到山頂，但是總有一天，兩軍會爬到山頂。這時我們決不會和美國人拼刺刀，我們會去擁抱、我們歡呼，為人類數字化、信息化服務勝利大會師，多種標準勝利會師」，「我們理想是為人類服務，又不是為了賺錢、又不是為了消滅別人，大家共同實現為人類服務不更好嗎？」

另外，任正非接受彭博新聞訪問時稱，美國從來沒有購買華為設備，即使美國想買華為設備，華為亦不會出售，故雙方不存在談判與否問題。他又指出，即使特朗普打電話給他要求談判，他也可能無視特朗普。

（央視/彭博新聞）

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