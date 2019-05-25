【中美角力】微軟函美商務部：封殺華為恐損美國利益 (22:17)

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《彭博》（Bloomberg）指出，華為目前已是最大4G網絡供應商，其裝置對中國推出5G網絡亦有關鍵作用，欲打入中國市場的美國科技公司，都無可避免地會用到華為或其相關公司的產品。除微軟外，通用電氣、Google母公司Alphabet等科技公司亦擔心，美國的禁令會妨礙它們在中國市場競爭，同時影響美國的創新能力。

通用電氣亦關注在中國迅速發展的人工智能（AI），指出若美國對中國的出口管制範圍太闊，或會影響開始採用AI的醫療成像（medical imaging）等技術。以美國華盛頓為基地的保安軟件公司Omelas，行政總裁Evanna Hu指出，若美國繼續把更多貿易戰相關議題與國家安全連繫，最終只會「把所有事情都視作與國家安全有關」。

中美貿易戰升溫後，中國揚言要向美國報復。《彭博》引述分析指出，若事件牽動到中國的民族主義，相關的「保衛華為」情緒將大大打擊蘋果公司在中國的業務，高盛（Goldman Sachs）分析師本周更估計，若中國以禁制蘋果產品作反擊，蘋果公司恐損失多達三分之一盈利。

（彭博）

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