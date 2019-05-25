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【中美角力】中美主播網上約辯　本港時間5．30上演 (18:49)

中美貿易戰升溫，中國與美國近日互向對方加徵關稅。有中國環球電視網（CGTN）主播在節目上，批評美國霍士財經網（Fox Business Network，FBN）的節目主播後，對方在Twitter還擊，並相約中國主播直接辯論。經一番協調後，兩人將在本港時間下周四（30日）早上8時「開戰」。

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事緣美國FBN主播列根（Trish Regan）在其節目上，指控中國「從美國人那裏偷走數十億美元」，形容美國「別無選擇，只有一戰」。中國CGTN主播劉欣其後在節目上，批評列根言論是「只有很少實質依據的情緒化指控」。

列根隨後在Twitter發放片段，要求指控她「情緒化」的「中國國營電視台」，與她就中美貿易問題辯論，「你選時間地點，我會赴約」。劉欣即透過Twitter接受列根的「挑戰」，並表明自己「名字不是中國國營電視台，而是劉欣」。

兩人其後再在Twitter商討辯論時間，終定在美國時間下周三（29日）晚上8時（本港時間下周四早上8時），即列根節目播放時間，透過衛星直播隔空辯論。

這次「中美大戰」已引起內地網民注意，相關標籤「#Fox女主播與劉欣約辯#」在新浪微博上的閱讀量已達1億，並有1.9萬個討論，《環球時報》等媒體亦有轉發相關消息。

（Bloomberg/環球網）

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