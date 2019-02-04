華為遭美國「Wi-Fi聯盟」除名　副董事長籲理性合作應對數碼安全挑戰 (18:19)

「Wi-Fi聯盟」是設定無線技術標準的美國組織，成員包括蘋果、高通、博通等，聯盟周五發聲明稱，已暫時禁止華為參與組織的活動，並暫將華為除名，但不會撤銷會員資格。有外媒指出，「藍牙技術聯盟」（Bluetooth SIG）或會是下一個對華為採取行動的組織，若聯盟拒絕授權，華為將不能使用藍牙技術製造產品，將削弱其市場競爭力。

德國波茨坦國家網絡安全會議周四至周五（23日至24日）舉行，胡厚崑在會上演講時稱，美國針對華為的舉動，對華為在全球的數千間供應商和大量消費者帶來負面影響，這一草率決定影響全球供應鏈，擾亂市場競爭，違背國際商業價值觀，開了危險的先例。

他指出，數碼科技快速發展帶來許多新安全挑戰，沒有個人、企業或國家能夠單獨應對這些挑戰，希望所有利益攸關方能理性、客觀、基於事實評估風險，共同應對挑戰。

德國波茨坦大學哈索普拉特納研究所長邁內爾表示，網絡安全是全球議題，面對複雜環境，各方應加強對話，共同尋找解決方案，衝突並無益處。

為配合美國商務部禁令，國際固態技術協會（JEDEC）和制訂SD記憶卡標準的SD協會（The SD Association），周四（23日）亦已將華為剔出會員名單。

（自由時報/新華社/appleinsider）

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