【華為風波】報道稱日本Panasonic中止與華為業務來往　Panasonic中國官網：供貨正常 (14:30)

Panasonic中國官網發聲明，稱目前集團向華為供貨正常，網絡媒體提及的「斷供」並不實。聲明表示，會在嚴格遵守所在國家和地區相關法律及合規條例基礎上，持續向華為銷售商品和提供服務，「在中國貢獻我們松下（Panasonic）集團的微薄之力，為中國的發展添磚加瓦」。

不過彭博引述日本Panasonic發言人Chieko Gyobu表示，針對中國子公司網站發布的聲明，Panasonic正在核實其真實性。

美國商務部上周將華為列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零件和技術。至本周一（20日），商務部宣布作出為期90天的「有限豁免」，旨在減輕對現有客戶影響，但華為仍不能購買用於生產新產品的美國零件。

禁令引起連鎖反應，Google、英國晶片設計商ARM等企業暫停與華為部分業務往來，日本兩大通訊營運商KDDI和軟銀，亦據報將延期發售新款華為P30系列合約機；另一運營商NTT docomo正討論需否暫停華為新機預約。

（法新社）

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