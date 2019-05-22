銀川流浪狗傷人　1歲男童面部全身八成被咬傷 (23:10)

男童父親馬先生表示，孩子的衣服褲子都被狗撕爛，臉上身上多處有傷口，滿臉都是血，「我的心都碎了，鄰居說一群狗撕咬着他往後拖行好幾米，他當時連哭聲都沒有」。男童其後被送往自治區人民醫院西夏分院急診科搶救。

經醫生診斷，男童全身及面部多處被咬傷、抓傷，受傷面積達八成，其中面部、雙眼瞼均有裂傷、淚管斷裂，全身軟組織多處有裂傷。急救手術持續3個多小時，直至清晨5時20分結束。翌日男童病情急轉直下，由於傷口感染嚴重，全身出現炎症反應，心臟、肝臟等全身多個器官功能出現障礙，多項化驗指標比正常值高出幾十倍甚至幾百倍。男童經兒科團隊搶救，兩日後才脫離危險。

自治區人民醫院兒科、男童的主治醫生楊濤今日（22日）表示，目前男童情况暫時穩定，被撕咬的傷口大部分已結痂，只有左側大腿後部因傷口較深，康復較差。他說，目前來看，男童這些傷口還是容易留疤， 尤其是面部，雙側眼瞼縫了很多針，建議家長往後需特別關注孩子視力、疤痕，以及心理上陰影和創傷的問題。

楊濤向內地傳媒表示，夏季是狗傷人的高峰期，不只是農村地區，城市地區也時常有被狗咬傷的患者，呼籲相關部門加強對流浪犬的管理，防止類似慘劇再次發生。他建議家有寵物狗要按時注射狂犬疫苗，帶狗外出散步時亦要綁上狗繩，以免誤傷他人。

（澎湃新聞）

其他報道：全球首三株人工「百山祖冷杉」幼苗回歸浙江原生地

其他報道：數碼助理語音多用女聲 教科文組織憂加劇性別偏見