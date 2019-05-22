全球首三株人工「百山祖冷杉」幼苗回歸浙江原生地 (22:06)

浙江大學農業與生物技術學院陳利萍教授表示，百山祖冷杉目前全球僅有3棵成年野生植株，分佈於浙江省慶元縣海拔1700多米的山林中，其生物學特徵獨特，在研究植物區系和氣候變化影響等方面具有極高的學術價值。

陳利萍指出，為讓無菌試管苗能夠順利回歸大自然，實驗室通過多次試驗，成功建立幼苗基質栽培體系。該學院碩士研究生王挺進說，試管苗經過半年的基質栽培，生長速度達到自然狀態下的2至3倍。

百山祖國家級自然保護區管理處總工程師陳德良透露，將與浙江大學研究團隊制定專門的栽培管理計劃和生長監測方案，通過對幼苗的基礎生長數據進行測量，檢測其野外適應情況，幫助百山祖冷杉幼苗在原生地「開枝散葉」。

在自然狀態下，冷杉等松科植物主要通過種子繁育後代，但百山祖冷杉存在種子萌發困難和幼苗存活率極低等問題。浙大團隊開展利用胚拯技術繁育百山祖冷杉的研究，成功獲得未成熟胚發育的無菌試管苗，並有效減少因種子發育障礙而死亡的個體數量。

（新華社／中評社／台大森林系）

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