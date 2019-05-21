美德英支持台灣參加世衛大會　蔡英文︰大陸打壓阻不了台灣走向世界決心 (10:23)

台灣已連續3年未獲邀出席WHA，與台灣有邦交的14個國家提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，經辯論後，未獲大會納入議程。

隨後在各國發言時，美國、德國及英國等都提及台灣。美國衛生部長阿扎表示，美國對台灣再次未能以觀察員身分參加WHA感到遺憾，稱台灣2300萬人民應該像其他任何人一樣，獲得發聲的機會。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）說，全球健康所面對的挑戰不因國界止步，因此世界衛生組織（WHO）應成為所有相關伙伴的平台。英國副衛生大臣布萊克伍德（Baroness Blackwood）指出，全球化導致健康危機加速蔓延，將相關政府納入世衛顯得更為重要，以便能分享處理全球健康安全議題的寶貴經驗及專業知識。

台灣總統蔡英文昨晚（20日）在facebook發布影片指出，雖然在大陸刻意阻撓下，台灣無法正式出席WHA，但強調「再怎麼打壓，都阻止不了台灣走向世界的決心」，台灣有能力也有意願貢獻世界。她表示，衛福部長陳時中依然率團前往日內瓦，將透過雙邊會議，與國際伙伴分享台灣的醫療公衛專業。

（中央社/中央廣播電台）

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