【華為風波】孟晚舟抱怨豪宅內軟禁　加國學者稱或致加人憤慨 (18:42)

路透社今日（20日）報道指出，孟晚舟過去6個月來住她有6間睡房和5間浴室、價值560萬加元的豪宅內，能夠接觸頂級律師，儘管須遵守限制，但活動相對自由；相比之下，在孟晚舟被捕後不久，被中國當局以國安為由拘捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor），兩人被單獨囚禁了差不多長的時間，生活條件卻大相逕庭。

本月較早時，卑詩省最高法院准許孟晚舟要求，遷往另一面積更大、價值1330萬加元的豪宅。她的代表律師在法庭文件稱，該幢住宅完成裝修後，5月11日便可入住。目前不清楚孟晚舟是否已遷入。

中加關係專家、卑詩大學教授埃文斯（Paul Evans）表示，孟晚舟被軟禁的待遇，跟康明凱與斯帕弗的差別甚大，這可能會令加拿大人感到氣憤。他說，據加拿大外交官稱，康明凱與斯帕弗無法接觸律師或保釋，每日早、午、晚被問話，囚室晚上不准關燈。

加拿大去年12月應美國要求，在溫哥華拘捕孟晚舟。孟晚舟5月13日在華為內部論壇「心聲社區」發表的信中寫道：「我在溫哥華時，身體被限制在極有限空間內，但我的內心從未如此地多采多姿和寬闊。」

（路透社）

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