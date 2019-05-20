蔡英文上任三周年演講：政府不炒短線　唱衰台灣者不會得逞 (13:50)

台灣總統蔡英文執政滿3年，她在台北總統府「3年有成—台灣進步關鍵字」記者會發表演講時，強調政府不炒短線，政府不炒短線，做長遠規劃，重要政策要3年才會開花結果，在這之前執政者必須忍受孤獨，這3年來她經常承受壓力，承諾今年便會開始收成。
蔡英文又稱：「我要告訴三年來感到失望的朋友，只要多一點的耐心，你就會看見，我們做的事情比你想像得多很多。我也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞。」
在兩岸議題上，對於被指曾說在兩岸上不挑釁、也不走對抗舊路，但近期發言措辭強硬，被問到接下來會否調整兩岸政策，蔡總統說，基本上還是會盡力維持兩岸和平穩定的現狀，同時強調，堅定地講清楚台灣的立場，「不是挑釁」。
蔡英文反問如果台灣延續國民黨「把經濟鎖在中國」的戰略。台灣憑什麼可以在中美貿易戰風險下生存，又稱：「對岸的中國很強大，一國兩制喊得很大聲。但是我們要有自信地更大聲說：我們只有一個國家，就是中華民國台灣。我們只有一個制度，就是民主自由人權。」
同日，兩岸政策協會發表蔡英文執政3年以來的民調，結果顯示有41%受訪者滿意蔡英文表現，不滿意的有53%，另外有57%受訪者滿意蔡英文在維護台灣主權的努力。
（中央社/中央廣播電台）
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