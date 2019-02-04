【華為風波】Google停與華為部分業務往來　稱確保Google Play仍可運作 (22:29)

【09:48】Google（谷歌）周日（19日）證實，基於美國商務部有新規定，Google將終止與華為的部分業務往來，華為新一代Android手機，將無法使用Gmail等服務。

路透社及Bloomberg較早時引述消息報道，Google已暫停與華為在轉移專利硬件和軟件方面的相關合作，華為只能透過開放原始碼授權（open source licensing），使用Android的公開版本，無法獲得Google專有的應用程式以及服務。

失去Google的Android作業系統更新存取權限，意味華為新手機將無法使用普遍的應用程式和服務，包括Gmail、Google Maps、YouTube等應用程式。路透社分析，這將嚴重打擊華為智能手機在海外市場的營運。

Google發言人表示，該公司「正遵禁令並正檢視其影響」，但並無詳細說明。報道引述消息人士稱，Google仍就特定服務項目細節進行內部討論。

據美國科技新聞及媒體網站The Verge執行編輯博恩（Dieter Bohn）在推特上表示，Google已經證實，因應美國商務部新規定，中止和華為的直接業務活動。

美國商務部上周將華為列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零件和技術。

（路透社／Bloomberg／Dieter Bohn推特）

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