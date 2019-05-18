韓國瑜朱立倫盧秀燕支持者fb群組分別易名　改撐郭台銘 (21:24)

國民黨多人爭逐參選2020年台灣總統的提名，韓國瑜及鴻海集團董事長郭台銘被視為最有機會出線。據報道，原為挺韓的「韓國瑜網軍後援會」群組創立於2018年，擁有3萬粉絲，今年初易名「韓國瑜總統網軍後援會」，在郭台銘4月中旬宣布參選後，又易名成「韓國瑜市長網軍後援會」，5月17日再次易名「郭台銘競選總統網軍後援會」。

有許多韓國瑜支持者表示無法接受，留言怒罵。群組管理員今日表示，感謝版友支持，「韓市長已選上市長，為了子孫後代，全力給韓市長安心拼高雄經濟，把台灣經濟交給郭董，共創台灣經濟，感謝大家支持」。不少網民大感錯愕，也有「韓粉」質疑該社團是不是已經被人收買。

同日有「韓粉」發現原本挺前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕的粉絲社團，也分別在4月17日及5月14日易名「郭台銘總統後援會」及「郭台銘成吉思汗鐵衛營」，先後轉為支持郭台銘。

（中時電子報/中通社）

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